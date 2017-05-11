В США назвали возможных претендентов на пост главы ФБР

Об этом передает телеканал Fox Newsм в своем микроблоге в Twitter.

Так, на пост главы ФБР претендуют бывший глава администрации транспортной безопасности Джон Пистол, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли и губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, ​конгрессмен от штата Южная Каролина Трея Гоуди и экс-заместитель генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Кеннета Вайнштейна.

Тем не менее исполняющим обязанности директора Федерального бюро расследований был назначен заместитель уволенного главы ФБР Эндрю Маккейб.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.