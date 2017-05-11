В МИДе напомнили условия безвизовых поездок в Европу - ФОТО

Как сказано в сообщении, опубликованном на странице департамента в Facebook, министерство напоминает еще раз, что безвизовые поездки будут возможны только при наличии биометрического паспорта.

На обложке паспорта внизу должен быть логотип биометрики, - пояснили в МИД, добавив, что при отсутствии отметки, паспорт не является биометрическим, и не дает права посещать Евросоюз без виз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.