21:32 11.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В МИДе напомнили условия безвизовых поездок в Европу - ФОТО

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в четверг, 11 мая, опубликовало памятку, в которой напоминается гражданам страны об условиях безвизовых поездок в страны Евросоюза.

В МИДе напомнили условия безвизовых поездок в Европу - ФОТО

Как сказано в сообщении, опубликованном на странице департамента в Facebook, министерство напоминает еще раз, что безвизовые поездки будут возможны только при наличии биометрического паспорта.

На обложке паспорта внизу должен быть логотип биометрики, - пояснили в МИД, добавив, что при отсутствии отметки, паспорт не является биометрическим, и не дает права посещать Евросоюз без виз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня, Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.


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