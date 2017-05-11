13:54 11.05.2017 | Политика | Новости
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В МИД России дали комментарий по поводу "безвиза" для Украины

ТАСС сообщает, что замминистра иностранных дел России прокомментировал решение Совета ЕС касательно безвизового режима для Украины с ЕС.

В МИД России дали комментарий по поводу

В сообщении говорится, что заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков назвал данное решение "морковкой на веревочке".

Ведь, по его словам, условия для въезда остались прежними — “только на три месяца в течение полугода”.

Также, по мнению замминистра, для туристов нет разницы — путешествовать с визами или без них.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Совет ЕС поддержал решение безвизовом режиме для Украины.

 


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