В МИД России дали комментарий по поводу "безвиза" для Украины

ТАСС сообщает, что замминистра иностранных дел России прокомментировал решение Совета ЕС касательно безвизового режима для Украины с ЕС.
В сообщении говорится, что заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков назвал данное решение "морковкой на веревочке".
Ведь, по его словам, условия для въезда остались прежними — “только на три месяца в течение полугода”.
Также, по мнению замминистра, для туристов нет разницы — путешествовать с визами или без них.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Совет ЕС поддержал решение безвизовом режиме для Украины.