В.Гройсман заявил, что санкции против России могут быть смягчены

Также Гройсман поблагодарил Америку за последовательную поддержку Украины в вопросе отношений с Россией.

"Это глобальная борьба за демократические ценности в нашей стране, которые мы всячески отстаиваем", - сказал он.

Премьер назвал поведение Российской Федерации "дикостью и неуважением к международному праву и территориальной целостности страны". Поэтому пересматривать санкции Украина не будет до отступления России от своего агрессивного замысла.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в МИД России дали комментарий по поводу "безвиза" для Украины.