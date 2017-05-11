В.Гройсман заявил, что санкции против России могут быть смягчены

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями Конгресса США заявил, что пересмотр или смягчение санкций против Российской Федерации возможно только в случае отступления России от своих планов и возвращения в пределы своих границ.
Также Гройсман поблагодарил Америку за последовательную поддержку Украины в вопросе отношений с Россией.
"Это глобальная борьба за демократические ценности в нашей стране, которые мы всячески отстаиваем", - сказал он.
Премьер назвал поведение Российской Федерации "дикостью и неуважением к международному праву и территориальной целостности страны". Поэтому пересматривать санкции Украина не будет до отступления России от своего агрессивного замысла.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в МИД России дали комментарий по поводу "безвиза" для Украины.