В четверг Совет ЕС рассмотрит безвиз для Украины

Если итоги голосования будут положительными, решение об отмене виз будет подписано 15 мая. Свои подписи под документом должны поставить президент Европарламента и представитель председательствующей сейчас в ЕС страны − Мальты.

Это позволит свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны, включая 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену - Болгарию, Кипр, Румынию и Хорватию.

В странах-участницах Шенгенской зоны украинцы смогут находиться не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно.

Вместе с тем это не дает права работать в странах Евросоюза, поскольку целью визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Чтобы пересечь границу Евросоюза без оформления визы гражданам Украины необходим будет только биометрический паспорт. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов. При пересечении границы рекомендовано иметь с собой билет на обратную дорогу. Также на границе может понадобиться подтвердить материальную состоятельность − необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии 28 февраля было достигнуто согласие о запуске визовой либерализации для граждан Украины. Триалог между Советом ЕС, Европейской комиссией и Европейским парламентом о предоставлении Украины безвизового режима завершился 1 марта. Предполагается, что решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.