Украина имеет еще один долг перед ЕС по безвизу, - Ирина Геращенко

Это последний долг, который Украина имеет перед европейским союзом по введению безвизового режима. Закон должен быть принять без каких-либо поправок в части антидискриминационного законодательства.

Об этом в четверг, 11 мая, во время брифинга в Кеиве сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, если кому-то захочется как-то избежать внесения в новый проект Трудового кодекса изменений, это будет очень большая угроза в восприятии ЕС Украины.

Вице-спикер также пояснила, что парламент должен выполнить свои обязательства и ни одна из фракций не должна что-либо менять в проекте после введения безвизового режима. Одним из главных условий предоставления безвизового режима была борьба с коррупцией в Украине, - напомнила Ирина Геращенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева надеется на рассмотрение Верховной Радой Украины проекта нового Трудового кодекса до июля 2017 года.