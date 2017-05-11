11:32 11.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Совет ЕС проголосовал за безвизовый режим для Украины

Сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.
 

Совет ЕС проголосовал за безвизовый режим для Украины

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, министры стран Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в большинстве своем одобрили предоставление безвизового режима Украине.

При этом осталось только подписание 17 мая, в 14:30. 

"Спустя 20 дней после того, как данное постановление будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, безвизовый режим для граждан Украины, наконец вступит в юридическую силу", - говорится в сообщении.

Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз 11 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайская сторона готова в любое время принять новые меры по обмену людьми между Украиной и Китаем, в том числе и безвизовый режим.

 


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