Совет ЕС проголосовал за безвизовый режим для Украины

Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, министры стран Евросоюза по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в большинстве своем одобрили предоставление безвизового режима Украине.

При этом осталось только подписание 17 мая, в 14:30.

"Спустя 20 дней после того, как данное постановление будет опубликовано в официальном вестнике Евросоюза, безвизовый режим для граждан Украины, наконец вступит в юридическую силу", - говорится в сообщении.

Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз 11 июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайская сторона готова в любое время принять новые меры по обмену людьми между Украиной и Китаем, в том числе и безвизовый режим.