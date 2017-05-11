14:39 11.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100165625:mysnichenko

Семерак рассказал о количестве радиоактивных отходов в Украине

Украинский Кабмин принял решение одобрить некоторые изменения в закон про радиоактивные отходы.

Семерак рассказал о количестве радиоактивных отходов в Украине

Кроме того, одобрены также некоторые изменения в украинский Бюджетный кодекс – по поводу улучшения финансового обращения с различными радиоактивными отходами, что может дать возможность приступить к строительству хранилища отработанного ядерного топлива.

Известно, что ежегодно в нашем государстве количество радиоактивных отходов – примерно три-четыре миллиона кубометров. При этом за период независимости страны не создали ни единого хранилища с целью захоронения их – отметил министр экологии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минэкологии хотели внедрить классификатор отходов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив