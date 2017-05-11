Семерак рассказал о количестве радиоактивных отходов в Украине

Кроме того, одобрены также некоторые изменения в украинский Бюджетный кодекс – по поводу улучшения финансового обращения с различными радиоактивными отходами, что может дать возможность приступить к строительству хранилища отработанного ядерного топлива.

Известно, что ежегодно в нашем государстве количество радиоактивных отходов – примерно три-четыре миллиона кубометров. При этом за период независимости страны не создали ни единого хранилища с целью захоронения их – отметил министр экологии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Минэкологии хотели внедрить классификатор отходов.