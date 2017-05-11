Рева прокомментировал украинскую пенсионную систему

Речь – именно про нестабильность Пенсионного фонда нашего государства. Таким образом - без реформ пенсионная система вполне может обвалиться уже в течение ближайших лет. Такое заявление сегодня – 11-го мая – сделал министр украинской соцполитики – А. Рева.

По словам Ревы – основная финансовая проблема - это нестабильность украинского пенсионного фонда. Если никто ничего не будет делать с этим – то спустя четыре примерно года система просто обвалится. Страна в указанном вопросе уже пребывает прямо перед точкой невозврата.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рева также комментировал размер украинских пенсий.