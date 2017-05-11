00:30 11.05.2017 | Политика | Новости
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Правительство Франции ушло в отставку

Правительство Франции в полном составе объявило об отставке.

Правительство Франции ушло в отставку

В среду, 10 мая, действующий президент страны Франсуа Олланд принял отставку министров. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Елисейского дворца в Twitter, премьер-министр Бернар Казнев представил заявление об отставке правительства президенту Франсуа Олланду.

Как пояснил глава правительства, сегодня Конституционный совет объявил официальные результаты президентских выборов, и в соответствии с республиканской традицией я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства.

Ожидается, что главу правительства и членов нового кабинета министров назначат в начале следующей недели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Эммануэля Макрона сегодня официально объявили избранным президентом Франции.


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