Порошенко назначил нового главу Славянской РГА

Согласно документу глава государства назначил нового руководителем Славянской районной государственной администрации Донецкой области. Им стал по итогам конкурса Евгений Данилюк.

Как сказано в опубликованном сегодня распоряжении Данилюк Евгений Иванович назначен с 12 мая 2017 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в феврале нынешнего года Данилюк победил конкурс на занятие должности руководителя Славянской районной государственной администрации Донецкой области.

Ранее он занимал должность начальника оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО главного управления Государственной фискальной службы Украины в Донецкой области.