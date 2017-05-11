Кабмин утвердит законопроект о правах переселенцев

11-го мая в Кабмине хотят одобрить целый ряд законопроектов.
В частности, среди этих законопроектов будет внесение в статью украинского закона о правах внутренне перемещенных лиц изменений. Кроме того – также изменения внесут в законопроект по обращение с опасными отходами. Про это речь идет в проекте повестки правительственного заседания.
Кроме того, рассмотрят и законопроект относительно ратификации договоренности правительств нашей страны и Черногории - про сотрудничество в научной сфере, и законопроект про некоторые изменения в закон про госрегистрацию прав на недвижимость.
Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране растет число переселенцев, которые зарегистрированы.