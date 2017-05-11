22:32 11.05.2017 | Политика | Новости
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Белый дом разозлен на Россию - там опубликовали фото встречи Трампа с Лавровым - ФОТО

В Белом Доме пришли в "ярость" от вранья России.

Белый дом разозлен на Россию - там опубликовали фото встречи Трампа с Лавровым - ФОТО

Правительства РФ разрешило своему государственному агентству ТАСС публиковать фотографии встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с министров иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщает CNN, ссылаясь на слова официального представителям Белого дома, встреча Трампа и Лаврова состоялась вчера.

Накануне было сообщено, что она будет закрыта для прессы, сославшись на стандартную практику незначительного информационного освещения встреч президента с должностными лицами более низкого ранга. Вместе с тем, пояснил представитель администрации Трампа, они нас обманули. В этом вся проблема с русскими – они лгут, - заявил он, добавив, что Белый дом не публиковал фото встречи, хотя фотограф Белого дома также присутствовал в Овальном кабинете.

Были обнародованы только фото встречи Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, встреча которых была открыта для прессы, - пояснили в Белом доме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на встрече с Лавровым Трамп заявил, что Россия ответственна за полное выполнение минских соглашений. Трамп сообщил, что его администрация готова и в дальнейшем участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе.


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