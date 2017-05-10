Встреча Трампа и Лаврова длилась 40 минут - СМИ

Она длилась около 40 минут. Об этом сообщили в российском министерстве.

При этом сам Лавров после встречи в Вашингтоне с Трампом и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что будет продолжен поиск пути сближения позиций по Минским соглашениям.

Говорили также о других проблемах, с которыми сталкивается мировое сообщество и где мы совместно с США и другими игроками можем сыграть положительную роль. Упоминалось палестино-израильское урегулирование в этом контексте, упоминалась ситуация в Афганистане и ситуация с выполнением Минских договоренностей по украинскому урегулированию, - рассказал Лавров, добавив, что условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты и искать пути сближения.

Вместе с тем, по словам Лаврова, во время беседы с госсекретарем США они обсудили ряд вопросов необходимых для подготовки встречи президентов двух стран. Путин и Трамп уже касались темы встречи в ходе телефонной беседы и подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля, - сказал российский министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Сергей Лавров прибыл в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом.