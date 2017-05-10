22:14 10.05.2017 | Политика | Новости
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Трамп призвал Россию "приструнить" Асада

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Россию "приструнить" президента Сирии Башара Асада.

Трамп призвал Россию

Во время сегодняшней встречи в Вашингтоне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Трамп подчеркнул необходимость совместной работы для того, чтобы положить конец конфликту в Сирии.

Об этом в среду, 10 мая, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома по итогам переговоров.

Согласно заявлению, в частности, Трамп подчеркнул необходимость для России приструнить Асада, Иран и иранских посредников, чтобы положить конец конфликту в Сирии.

Напомним, Трамп продлил санкции против Сирии еще на год.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Трамп провел встречу с Сергеем Лавровым. Из встреча длилась 40 минут.


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