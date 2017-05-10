09:40 10.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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США могут присоединиться к нормандскому формату, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией. При этом Вашингтон может приобщиться к "нормандскому формату". 

 

США могут присоединиться к нормандскому формату, - Климкин

Об этом сообщает ТСН. Утро.

Согалсно словам Климкина, США смогут присоединиться к переговорам в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Российская Федерация).

Также министр иностанных дел Украины подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность. В свою очередь Тиллерсон достаточно хорошо проинформирован об агрессии Москвы против Украины. 

"Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова, я очень надеюсь, что это ему удастся. Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной", - добавил Климкин.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал в Россию с официальным визитом.
 


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