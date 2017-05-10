Президент Южной Кореи пообещал немедленно заняться конфликтом с КНДР

Об этом сообщает агенство Reuters. Как отмечается, президент Южной Кореи в скором времени попытается решить кризис безопасности между странамы.

"Если понадобится, я полечу прямо в Вашингтон, я поеду в Пекин и Токио, и, если условия будут соответствующими, в Пхеньян", - отметил Мун Чжэ Ин.

Также новый лидер государства пообещал немедленно заняться сложными задачами, связанными с продвижением ядерных амбиций КНДР и смягчением напряженности в отношениях с США и Китаем.

По его словам, он приступит к усилиям по ослаблению напряженности в сфере безопасности на Корейском полуострове и переговорам с Вашингтоном и Пекином, чтобы решить конфликт вокруг системы противоракетной обороны США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", республика Корея во вторник, 9 мая, выбрала себе нового президента. Им стал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин.