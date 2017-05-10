Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Им стал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Как свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии, Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей.

За него отдали свои голоса 13400000 человек. Второго по популярности кандидата Хон Чжун Пхё поддержали 24,03% избирателей - 7850000 человек.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, в Южной Корее рано утром во вторник, 9 мая, начались досрочные президентские выборы . Согласно социологическим опросам, лидер избирательной гонки - бывший глава раньше оппозиционной, а теперь правящей демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин.