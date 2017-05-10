09:14 10.05.2017 | Политика | Новости
100165496:Polishuk

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Республика Корея во вторник, 9 мая, выбрала себе нового президента.

Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин

Им стал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин. Как свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии, Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей.

За него отдали свои голоса 13400000 человек. Второго по популярности кандидата Хон Чжун Пхё поддержали 24,03% избирателей - 7850000 человек.

Напоминаем, как сообщал УРА-Информ, в Южной Корее рано утром во вторник, 9 мая, начались досрочные президентские выборы . Согласно социологическим опросам, лидер избирательной гонки - бывший глава раньше оппозиционной, а теперь правящей демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив