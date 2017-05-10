21:59 10.05.2017 | Политика | Новости
100165571:Polishuk

Макрона официально объявили президентом Франции

Во Франции в среду, 10 мая, объявили новым президентом страны Эммануэля Макрона. Конституционный совет страны официально объявил результаты выборов.

Макрона официально объявили президентом Франции

Как сказано в сообщении совета, по результатам выборов Макрон набрал 20 743 128 голосов избирателей. При этом его соперница Марин Ле Пен набрала 10 638 475 голосов.

Таким образом, мсье Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов, необходимое для объявления избранным президентом и Конституционный совет провозглашает его президентом Французской Республики, - говорится в сообщении. Согласно сообщению Макрон вступит в должность после ухода действующего президента Франции Франсуа Олланда не позднее 14 мая 2017 года. Церемония инаугурации и передача Макрону полномочий президента назначена на этот же день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 мая во Франции прошел второй тур выборов президента страны, За это кресло боролись центрист Эммануэль Макрон и популистка Марин Ле Пен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив