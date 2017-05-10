Макрона официально объявили президентом Франции

Как сказано в сообщении совета, по результатам выборов Макрон набрал 20 743 128 голосов избирателей. При этом его соперница Марин Ле Пен набрала 10 638 475 голосов.

Таким образом, мсье Эммануэль Макрон набрал абсолютное большинство голосов, необходимое для объявления избранным президентом и Конституционный совет провозглашает его президентом Французской Республики, - говорится в сообщении. Согласно сообщению Макрон вступит в должность после ухода действующего президента Франции Франсуа Олланда не позднее 14 мая 2017 года. Церемония инаугурации и передача Макрону полномочий президента назначена на этот же день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 мая во Франции прошел второй тур выборов президента страны, За это кресло боролись центрист Эммануэль Макрон и популистка Марин Ле Пен.