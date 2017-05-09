09:20 09.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ждет активизации "Нормандского формата"

Глава нашего государства Петр Порошенко ждет скорой активизации Нормадского формата.

Порошенко ждет активизации

Это заявление глава страны сделал в рамках собственного выступления в ходе участия в мероприятии под названием "Первая минута мира". Согласно его словам – сейчас правительство поддерживает интенсивизацию Нормандского формата.

Недавно Порошенко обсуждал многие темы с канцлером А. Меркель – именно под ее руководством европейская Германия сейчас оказывает помощь Украине в ее борьбе с РФ. Порошенко поздравил французский народ и украинский – с одержанной проевропейскими силами победой.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко при разговоре с А. Меркель недавно назвал недопустимой возможность парадов на Донбассе девятого мая.


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