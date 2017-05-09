Порошенко ждет активизации "Нормандского формата"

Это заявление глава страны сделал в рамках собственного выступления в ходе участия в мероприятии под названием "Первая минута мира". Согласно его словам – сейчас правительство поддерживает интенсивизацию Нормандского формата.

Недавно Порошенко обсуждал многие темы с канцлером А. Меркель – именно под ее руководством европейская Германия сейчас оказывает помощь Украине в ее борьбе с РФ. Порошенко поздравил французский народ и украинский – с одержанной проевропейскими силами победой.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко при разговоре с А. Меркель недавно назвал недопустимой возможность парадов на Донбассе девятого мая.