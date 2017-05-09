12:23 09.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко вручил военным ведомственные награды

П. Порошенко сегодня привел к присяге Отдельный президентский полк.

Порошенко вручил военным ведомственные награды

Кроме того, также к присяге была приведена сегодня – девятого мая - и 101-ая бригада охраны Генштаба ВСУ. Таким образом – глава украинского государства сегодня, девятого мая 2017-го года, привел к присяге президентский полк, а также 101-ую охранную бригаду Генштаба Вооруженных Сил. Эти сведения распространил сегодня Twitter главы страны.

В рамках указанного мероприятия глава страны также наградил наградами 400 силовиков. Некоторые были награждены посмертно, к примеру, награды посмертно вручены Р. Тимошенко, М. Иваничко и некоторым другим.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня – девятого мая – страна отмечает Победу над нацизмом.


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