Чубаров призвал 18 мая устроить в Крыму мемориальные мероприятия

Оккупанты уже в который раз запретили в Крыму 18-го мая мемориальные мероприятия.
Данные мероприятия должны быть посвящены памяти пострадавших от геноцида крымских татар. Меджлис же предлагает крымским татарам иные виды данных мероприятий. Про это рассказал глава Меджлиса Рефат Чубаров.
Согласно его словам - запрещение устраивать в Крыму молебны, митинги, что посвящены памяти жертв геноцида, ставит себе за цель уничтожение памяти о крымских татарах, а также стремится оправдать преступления времен сталинизма и режима СССР – отметил также Рефат Чубаров.
Как сообщал УРА-Информ, ранее суд в Гааге требовал от РФ отменить ранее введенный запрет Меджлиса.