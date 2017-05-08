Во Франции на выборах победил Макрон: экзит-поллы

Так, Центрист Эммануэль Макрон сумел одержать победу на выборах главы государства во Франции. За него седьмого мая голосовало примерно 65% избирателей. Подобные предварительные итоги экзит-полов уже передало издание le Figaro.

Согласно сведениям опроса в день проведения выборов за Ле Пен решило голосовать примерно 34 процента избирателей. При этом известно также и то, что седьмого мая во Франции был проведен второй тур выборов главы страны, и в процессе этих выборов граждане выбирали между Эммануэлем Макроном и между Марин Ле Пен.

Как сообщал УРА-Информ, явка избирателей к 17-ти вечера седьмого мая составляла 65 процентов.