В столице появится мемориал украинских героев, - Порошенко

Эти сведения распространил сегодня – восьмого мая - Петр Порошенко – в рамках открытия выставки фото под названием "Четвертое поколение". Согласно этим данным – был совершен подвиг победителями, защитившими земли нашего государства от агрессора - России. С целью увековечения этого подвига и был ранее подписан указ – про образование Мемориала – в честь героев страны – подчеркнул Порошенко.

Глава страны добавил также, что волонтеры уже предлагали образовать мемориал именно на правом берегу р. Днепр. Президент такую инициативу на 100% поддерживает.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко выразил ветеранам благодарность за их победу над фашизмом.