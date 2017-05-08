16:54 08.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В столице появится мемориал украинских героев, - Порошенко

В столице в скором времени должен будет появиться Мемориал героев нашей страны. 

В столице появится мемориал украинских героев, - Порошенко

Эти сведения распространил сегодня – восьмого мая - Петр Порошенко – в рамках открытия выставки фото под названием "Четвертое поколение". Согласно этим данным – был совершен подвиг победителями, защитившими земли нашего государства от агрессора - России. С целью увековечения этого подвига и был ранее подписан указ – про образование Мемориала – в честь героев страны – подчеркнул Порошенко.

Глава страны добавил также, что волонтеры уже предлагали образовать мемориал именно на правом берегу р. Днепр. Президент такую инициативу на 100% поддерживает.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня Порошенко выразил ветеранам благодарность за их победу над фашизмом.


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