13:50 08.05.2017 | Политика | Новости
100165435:labazovych

В Эстонии начались учения НАТО при участии Украины

С сегодняшнего дня в Эстонии начались международные учения Североатлантического альянса под названием "Kevadtorm-2017". При этом в шторме приняли участие около девяти тысяч военнослужащих государств-союзников по НАТО и партнеров, среди которых есть и Украина.

В Эстонии начались учения НАТО при участии Украины

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечется, подобные учения проводятся уже в 15 раз. Одако нынешний шторм стал самым крупным по сравнению с предыдущими маневрами.

В свою очередь учения пройдут на севере и на северо-востоке страны Эстонии.

"Весенний шторм – это экзамен на зрелось для срочнослужащих, которые покажут, чему они научились", - отметил командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.

Так, в маневрах участвуют военные из Украины, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, стран Балтии, Канады, США и Грузии. 

Кроме того, в военных учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.

Также добавим, что международные учения продлятся три недели и завершатся 25 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский военный погиб в время учений. Так, мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив