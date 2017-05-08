В Эстонии начались учения НАТО при участии Украины

С сегодняшнего дня в Эстонии начались международные учения Североатлантического альянса под названием "Kevadtorm-2017". При этом в шторме приняли участие около девяти тысяч военнослужащих государств-союзников по НАТО и партнеров, среди которых есть и Украина.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Как отмечется, подобные учения проводятся уже в 15 раз. Одако нынешний шторм стал самым крупным по сравнению с предыдущими маневрами.
В свою очередь учения пройдут на севере и на северо-востоке страны Эстонии.
"Весенний шторм – это экзамен на зрелось для срочнослужащих, которые покажут, чему они научились", - отметил командующий Силами обороны генерал Рихо Террас.
Так, в маневрах участвуют военные из Украины, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, стран Балтии, Канады, США и Грузии.
Кроме того, в военных учениях участвует тяжелая боевая техника Сил обороны Эстонии, а также танки M1A2 Abrams, Challenger 2 и Leclerc, боевые машины пехоты Warrior, Bradley, VBCI союзников по НАТО.
Также добавим, что международные учения продлятся три недели и завершатся 25 мая.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский военный погиб в время учений. Так, мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения головы и шеи получил военнослужащий одного из подразделений.