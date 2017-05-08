Украина и Австралия укрепляют сотрудничество

Так, наша страна и Австралия хотели бы активизировать сотрудничество – в области Антарктических исследований. Эти сведения распространили в пресс-службе Минобразования Украины.

Согласно заявлению представителя правительства в секретариате – наше государство очень заинтересовано в имеющемся у Австралии опыте в антарктических исследованиях. Потому что сейчас Австралия располагает серьезной историей изучения Антарктиды. Стороны уже обговорили будущие исследования в сфере антарктических исследований.

Как сообщал УРА-Информ, Киев планирует установить сотрудничество с Марокко.