Сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, впервые указом президента был введен День памяти и примирения еще в 2015 году. Таким образом Украина присоединилась ко всему миру в скорби по жертвам Второй мировой войны.

Кроме того, в этот день по всей Украине запланированы более 400 мероприятий с участием 60 тысяч человек.

В свою очередь девятого мая, по случаю празднования 72-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне, проведут свыше 1200 мероприятий по Украине. Так, участие в этих действиях примут почти 400 тысяч человек.

Также в массовых мероприятиях 8-9 мая задействуют от 3,5 до 12,5 тысяч сотрудников Нацполиции и Нацгвардии.

Стоить отметить, что с 2014 года символом Дня примирения и Дня Победы в Украине стал красный мак. Это международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в мире отмечали Международный день труда.