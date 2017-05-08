13:26 08.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100165434:labazovych

Климкин едет в США с трехдневным рабочим визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 8-10 мая осуществит рабочий визит в Вашингтон для участия в заседании базовой группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Климкин едет в США с трехдневным рабочим визитом

Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что украинский министр обсудит с участниками мероприятия ситуацию, касающуюся безопасности на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы.

Также во время визита планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими высокопоставленными должностными лицами. Так, стороны государств планируют обсудить актуальние двусторонние и международнье вопросы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета США на 2017 финансовый год, в котором предусмотрен выделение Украине 560 миллионов долларов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив