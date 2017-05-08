Климкин едет в США с трехдневным рабочим визитом

Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что украинский министр обсудит с участниками мероприятия ситуацию, касающуюся безопасности на востоке Украины и ее влияние на безопасность Европы.

Также во время визита планируется ряд двусторонних встреч с другими участниками мероприятия и американскими высокопоставленными должностными лицами. Так, стороны государств планируют обсудить актуальние двусторонние и международнье вопросы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета США на 2017 финансовый год, в котором предусмотрен выделение Украине 560 миллионов долларов.