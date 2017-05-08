Россия так и не смогла стать миролюбивой, - Порошенко

Россия в течение 25-ти лет не сумела стать на путь мира.
Сейчас Россия продолжает прибегать к воинской агрессии. Такое заявление восьмого мая сделал глава украинского государства Петр Порошенко – выступая сегодня на открытии выставки фоторабот "Четвертое поколение".
По словам Порошенко, увы, теперь Европе вновь идет война. А Россия, являясь правопреемницей СССР, не сумела превратиться в миролюбивую нацию. Стоит только припомнить как молдавское Приднестровье, так и события в Абхазии и Южной Осетии, Донбасс или Крым. Также еще есть и Сирия – подчеркнул Порошенко.
Как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня благодарил ветеранов за победу над нацизмом.