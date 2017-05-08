19:46 08.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия так и не смогла стать миролюбивой, - Порошенко

Россия в течение 25-ти лет не сумела стать на путь мира.

Россия так и не смогла стать миролюбивой, - Порошенко

Сейчас Россия продолжает прибегать к воинской агрессии. Такое заявление восьмого мая сделал глава украинского государства Петр Порошенко – выступая сегодня на открытии выставки фоторабот "Четвертое поколение".

По словам Порошенко, увы, теперь Европе вновь идет война. А Россия, являясь правопреемницей СССР, не сумела превратиться в миролюбивую нацию. Стоит только припомнить как молдавское Приднестровье, так и события в Абхазии и Южной Осетии, Донбасс или Крым. Также еще есть и Сирия – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня благодарил ветеранов за победу над нацизмом.


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