Россия так и не смогла стать миролюбивой, - Порошенко

Сейчас Россия продолжает прибегать к воинской агрессии. Такое заявление восьмого мая сделал глава украинского государства Петр Порошенко – выступая сегодня на открытии выставки фоторабот "Четвертое поколение".

По словам Порошенко, увы, теперь Европе вновь идет война. А Россия, являясь правопреемницей СССР, не сумела превратиться в миролюбивую нацию. Стоит только припомнить как молдавское Приднестровье, так и события в Абхазии и Южной Осетии, Донбасс или Крым. Также еще есть и Сирия – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня благодарил ветеранов за победу над нацизмом.