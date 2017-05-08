Порошенко поблагодарил ветеранов за победу

Такое заявление глава страны сегодня сделал в рамках открытия выставки фото "Четвертое поколение". По словам Порошенко – Украина празднует День памяти сегодня – восьмого мая. И это был огромный подвиг укранского народа – во времена Второй мировой войны. Всем борцам с нацизмом – уважение и Низкий поклон – подчеркнул Порошенко.

Как известно, ранее Рада постановила – отмечать восьмое мая как День памяти, а также примирения – в память про всех жертв Второй мировой войны. Закон принял согласно резолюции ООН, которую приняли в 2004-ом году.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня по причине Дня памяти в центре столицы частично перекроют движение.