23:44 08.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко назвал недопустимыми парады на оккупированном Донбассе

Глава украинского государства Петр Порошенко подчеркнул сегодня, что парады на оккупированных местностях Донбасса – недопустимы.

Порошенко назвал недопустимыми парады на оккупированном Донбассе

Это заявление сделал в разговоре по телефону с канцлером ФРГ А. Меркель Порошенко. Он также подчеркнул и недопустимость любых демонстраций техники, которые могут быть названы "парадами" - на оккупированных боевиками территориях завтра – девятого мая.

Порошенко, а также Меркель также говорили про ситуацию, что складывается на Донбассе, подчеркнул приоритет выполнения Минских соглашений. При этом в пресс-службе подчеркнули и то, что в разговоре собеседники почтили память всех, кто погиб во время Второй мировой войны.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в своем обращении по случаю Дня примирения и памяти отмечал, что России так и не удалось стать миролюбивой.


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