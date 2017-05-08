08:39 08.05.2017 | Политика | Новости
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Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии

Власти Пентагона одобрили план инвестирования на сумму почти 8 миллиардов долларов с целью наращивания присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение следующих пяти лет.

Пентагон поддержал выделение 8 миллиардов долларов на военное присутствие в Азии

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что военное ведомство США в течение пяти лет планирует улучшить свою инфраструктуру, проведение дополнительных учений и развертывание новых сил и кораблей. Таким образом, США покажет свое сильное присутствие в регионе на фоне напряженной ситуации на корейском полуострове.

При этом соответствующуя инициатива нашла поддержку со стороны других членов Конгресса, а также министра обороны Джеймса Мэттиса и главы Тихоокеанского командования Гарри Харриса.

По их словам, средства будут выделяться на пятилетний план.

Однако как рассказали в газете, подобные действия повышают риск возникновения конфликта и могут угрожать безопасности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Пентагон пересмотрит число военного контингента в Ираке и Сирии. При этом контингент американских войск в Ираке составляет 5 262 человека, в Сирии — 503 человека. 

 


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