Барак Обама призвал Конгресс США не отменять его реформу здравоохранения

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Согласно словам Обамы, нынешние демократы, которые поддержали реформу, знали, что это возможно будет стоить им места в конгрессе.

"Большинство из членов конгресса действительно потеряли свои места, но они были верны тому, что президент Кеннеди определил в своей книге как мужество в конгрессе", - подчеркнул бывший президент США Барак Обама.

При этом республиканцы долгое время пытались отменить реформу Obamacare. Однако целый ряд сенаторов возражал против некоторых положений нового законопроекта.

В свою очередь демократы считают, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший лидер США Барак Обама впервые после окончания срока президентских полномочий появился на публике. Теперь экс-президент намерен сфокусироваться на работе с молодежью.