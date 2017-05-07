Выборы во Франции: явка на 17:00 составляла 65%

Так, показатели замечены такие, которые ниже активности избирателей на аналогичное время на прошедших трех кампаниях. В процессе выборов главы государства во Франции явка на 17-ть часов вечера седьмого мая 2017-го года была равна примерно 65%.

Эти сведения распространило Reuters. Также сказано и то, что указанные цифры являются ниже данных про активность избирателей на аналогичное время прошлых кампаний - в 2012-ом году, к примеру, явка была равна 72%, а также в 2007-м явка составила 75%, еще раньше – 67 процентов. Социологическими компаниями итоговую явку уже оценили на уровне 74 процентов.

Как сообщал УРА-Информ, Олланд проголосовал на выборах главы государства седьмого мая.