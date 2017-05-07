09:50 07.05.2017 | Политика | Новости
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Во Франции пройдет второй тур президентских выборов

Во Франции в воскресенье пройдет второй тур президентских выборов. Так, за пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Во Франции пройдет второй тур президентских выборов

Об этом сообщает Еuronews.

Отмечается, что избирательные участки в континентальной части страны откроются в 08:00 по местному времени. В свою очередь граждане Франции, которые живут на заморских территориях также смогли проголосовать во втором туре президентских выборов уже в субботу. 

Тем не менее голосование завершится в 20:00. 

Кроме того, второй тур президентских выборов впервые за несколько десятилетий пройдет без участия кандидатов от двух крупных французских партий левого и правого толка.

Согласно последним результатам опросов, шансы на победу у Э.Макрона выше, чем у М.Ле Пен. Так, данные опросов показывают, что лидер движения "Вперед!" может получить около 60% голосов, тогда как кандидат от "Национального фронта" - около 40%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся мощной хакерской атаке за два дня до выборов. 


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