Во Франции пройдет второй тур президентских выборов

Об этом сообщает Еuronews.

Отмечается, что избирательные участки в континентальной части страны откроются в 08:00 по местному времени. В свою очередь граждане Франции, которые живут на заморских территориях также смогли проголосовать во втором туре президентских выборов уже в субботу.

Тем не менее голосование завершится в 20:00.

Кроме того, второй тур президентских выборов впервые за несколько десятилетий пройдет без участия кандидатов от двух крупных французских партий левого и правого толка.

Согласно последним результатам опросов, шансы на победу у Э.Макрона выше, чем у М.Ле Пен. Так, данные опросов показывают, что лидер движения "Вперед!" может получить около 60% голосов, тогда как кандидат от "Национального фронта" - около 40%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся мощной хакерской атаке за два дня до выборов.