15:20 07.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Внимание телезрителей будет приковано к Украине, - Порошенко

Глава нашего государства Петр Порошенко сегодня поздравлял людей с стартом конкурса “Евровидение”.

Внимание телезрителей будет приковано к Украине, - Порошенко

Данный конкурс начинается в столице седьмого мая. Глава страны отметил, что в процессе данного конкурса очень много внимания будет у Украины. Глава страны отметил это в рамках своего видеообращения, что было обнародовано на сайте АП.

По словам президента, Евровидение – известнейший. И всякий раз миллионы граждан Европы, а уже с недавнего даже и Австралии, сидят около экранов телевизоров, и каждый поддерживает мысленно свою страну. Первый же такой конкурс состоялся в далеком 1956-ом. Песня уже в те времена соединяла Европу, а также помогала вылечить те раны, что нанесла Вторая мировая – подчеркнул президент.

Как сообщал УРА-Информ, в столице завершены все приготовления к открытию Евровидения.


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