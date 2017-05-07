В Украине вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте

Соответствующие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, действующая система оплаты и контроля проезда в городском транспорте устарела и у нее много недостатков. При этом авторы закона уверяют, что использование бумажных билетов не дает возможности контролировать количество пассажиров.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

Впрочем такое внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда также позволит оценить реальный оборот средств и возможности обновления автопарка перевозчика.

Помимо этого законопроект может определить сроки введения автоматизированной системы учета оплаты проезда и электронный билет, установить обязательное обеспечение льготников электронными билетами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее глава государства Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей".