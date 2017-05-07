Олланд проголосовал на выборах президента Франции

Об этом сообщает телеканал BFMTV в Twitter.

Так, Франсуа Олланд проголосовал на избирательном участке в городе Тюлль. В свою очередь мэром этого города Олланд был с 2001 по 2008 год.

При этом на участок Олланд прибыл в хорошем настроении, улыбался и общался с местными жителями, которые встретили его с плакатом "Спасибо за ваши пять лет правления".

Отмечается, французы избирают между двумя кандидатами - центристом Эммануэлем Макроном и ультраправым лидером Марин Ле Пен. В первом туре выборов Макрон получил 23,75% голосов избирателей. За Марин Ле Пен проголосовали 21,53%.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по итогам последних перед вторым туром выборов во Франции теледебатов большинство зрителей поддержали кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона.