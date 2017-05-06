Телеканалы США отказались показывать рекламу о достижениях Трампа

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в ролике данные СМИ обвиняются в распространении фальшивых новостей.

Кроме того, на видео лица ведущих телеканалов закрыты надписями "фейковые новости".

В свою очередь для ведущих СМИ первая поправка важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам, считает жена сына Трампа - Лара Трамп.

Тем не менее видеоролик полноценно транслировали телеканалы Fox News и Fox Business.

Сейчас рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа находится на отметке в 44%. Кстати, это рекордно низкой показатель для главы государства и его действующей администрации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корреспондент телеканала CNBC Стив Копак на своей странице в Твиттер выложил видео выступления Дональда Трампа на фоне российских флажков.