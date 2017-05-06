Штаб кандидата в президенты Франции Макрона подвергся хакерской атаке

Об этом сообщает агенство Reuters.

Как отмечается, неизвестные выложили оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба.

Таким образом, оказались в Интернете около девяти гигабайт электронных писем, фото и приложений нн файлообменнике, который позволяет анонимно загружать любые документы.

При этом политическое движение Макрона "Вперед!" подтвердило, что подверглось нападению со стороны хакеров.

"Движение "Вперед!" стало жертвой массивного и координированного хакерского удара в этот вечер, который дал начало распространению в социальных сетях различной внутренней информации", - говорится в заявлении.

Также в предвыборном штабе подчеркнули, что утечка данных произошла после взлома электронной почты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсуждать с Российской Федерацией вопросы конфликта на востоке Украины. Такое заявление он сделал во время прошедших накануне вечером дебатов с Марин Ле Пен.