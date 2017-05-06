Штаб кандидата в президенты Франции Макрона подвергся хакерской атаке

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подвергся мощной хакерской атаке за два дня до выборов.
Об этом сообщает агенство Reuters.
Как отмечается, неизвестные выложили оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба.
Таким образом, оказались в Интернете около девяти гигабайт электронных писем, фото и приложений нн файлообменнике, который позволяет анонимно загружать любые документы.
При этом политическое движение Макрона "Вперед!" подтвердило, что подверглось нападению со стороны хакеров.
"Движение "Вперед!" стало жертвой массивного и координированного хакерского удара в этот вечер, который дал начало распространению в социальных сетях различной внутренней информации", - говорится в заявлении.
Также в предвыборном штабе подчеркнули, что утечка данных произошла после взлома электронной почты.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсуждать с Российской Федерацией вопросы конфликта на востоке Украины. Такое заявление он сделал во время прошедших накануне вечером дебатов с Марин Ле Пен.