Конгресс США одобрил выделение финпомощи для Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Таким образом, общая сумма госбюджета составила в проекте 1,1 триллиона долларов. При этом законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против.

Однако, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп.

Также отметим, что обновленный бюджет предусматривает увеличение на 15 миллиардов расходов на оборону и дополнительные 1,5 миллиардов долларов для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.

Кстати, проект бюджета также включает 560 миллионов 465 тысяч долларов внешнеэкономической помощи для Украины. В свою очередь 150 миллионов будут выделены в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ООН призывает предоставить Украине 214 млн долларов финпомощи. Так, нашей стране денежные средства для решения проблем с водоснабжением, жильем, питанием.



