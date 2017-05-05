Конгресс США одобрил выделение финпомощи для Украины

Сенат США утвердил проект госбюджета на 2017 финансовый год, в котором предусмотрено выделение Украинее 560 миллионов долларов.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Таким образом, общая сумма госбюджета составила в проекте 1,1 триллиона долларов. При этом законопроект поддержали 79 сенаторов, 18 выразились против.
Однако, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Дональд Трамп.
Также отметим, что обновленный бюджет предусматривает увеличение на 15 миллиардов расходов на оборону и дополнительные 1,5 миллиардов долларов для обеспечения безопасности границ, прежде всего на юге, с Мексикой.
Кстати, проект бюджета также включает 560 миллионов 465 тысяч долларов внешнеэкономической помощи для Украины. В свою очередь 150 миллионов будут выделены в рамках "Инициативы помощи Украине в сфере безопасности".
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ООН призывает предоставить Украине 214 млн долларов финпомощи. Так, нашей стране денежные средства для решения проблем с водоснабжением, жильем, питанием.