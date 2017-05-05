Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, сейчас политик собирает команду из своих бывших советников и помощников для осуществлению своего плана. При этом помощники Клинтон будут заниматся поиском пожертвований и взносов в различные общественные организации, выступивших против избрания Трампа главой государства.

При этом новая структура будет носить название Onward Together, что перекликается со слоганом предвыборной кампании Клинтон - Stronger Together.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Хиллари Клинтон рассматривала идею, чтобы стать ведущей телевизионной передачи. В роли телеведущей, она была намерена обсуждать вопрос дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей, и делать интервью с мировыми лидерами и прогрессивными мыслителями".