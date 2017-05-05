Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу

Зкс-кандидат на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон планирует создать организацию, целью которых станет финансирование "групп сопротивления" американскому президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, сейчас политик собирает команду из своих бывших советников и помощников для осуществлению своего плана. При этом помощники Клинтон будут заниматся поиском пожертвований и взносов в различные общественные организации, выступивших против избрания Трампа главой государства.
При этом новая структура будет носить название Onward Together, что перекликается со слоганом предвыборной кампании Клинтон - Stronger Together.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Хиллари Клинтон рассматривала идею, чтобы стать ведущей телевизионной передачи. В роли телеведущей, она была намерена обсуждать вопрос дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей, и делать интервью с мировыми лидерами и прогрессивными мыслителями".