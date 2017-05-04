08:19 04.05.2017 | Политика | Новости
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Во Франции зрители поддержали Макрона на теледебатах с Ле Пен‍

По итогам последних перед вторым туром выборов во Франции теледебатов большинство зрителей поддержали кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона.

Во Франции зрители поддержали Макрона на теледебатах с Ле Пен‍

Об этом сообщает BFM TV.

Так, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, когда Марин Ле Пен получила 34% голосов. В свою очередь еще 3% зрителей не смогли точно ответить на этот вопрос. 

Кроме того, в исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.

Помимо этого, Эммануэль Макрон одержал верх по результатам опроса, который был проведен на сайте газетой Figaro.

Кстати, Макрон получил 65% голосов против 35%, которые отдали за Ле Пен.

Стоить отметить, что теледебаты длились почти два часа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед"  Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского союза.


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