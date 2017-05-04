Во Франции зрители поддержали Макрона на теледебатах с Ле Пен‍

По итогам последних перед вторым туром выборов во Франции теледебатов большинство зрителей поддержали кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает BFM TV.
Так, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, когда Марин Ле Пен получила 34% голосов. В свою очередь еще 3% зрителей не смогли точно ответить на этот вопрос.
Кроме того, в исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.
Помимо этого, Эммануэль Макрон одержал верх по результатам опроса, который был проведен на сайте газетой Figaro.
Кстати, Макрон получил 65% голосов против 35%, которые отдали за Ле Пен.
Стоить отметить, что теледебаты длились почти два часа.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского союза.