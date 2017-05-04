Во Франции зрители поддержали Макрона на теледебатах с Ле Пен‍

Об этом сообщает BFM TV.

Так, 63% телезрителей отдали предпочтение Макрону, когда Марин Ле Пен получила 34% голосов. В свою очередь еще 3% зрителей не смогли точно ответить на этот вопрос.

Кроме того, в исследовании приняли участие 1314 человек, отобранных на основе выборки.

Помимо этого, Эммануэль Макрон одержал верх по результатам опроса, который был проведен на сайте газетой Figaro.

Кстати, Макрон получил 65% голосов против 35%, которые отдали за Ле Пен.

Стоить отметить, что теледебаты длились почти два часа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон допустил выход страны из Европейского союза.