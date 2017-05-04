Порошенко подписал закон об увеличении соцзащиты военных и членов их семей - ВИДЕО
Глава государства Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей".
Как сообщает сообщает пресс-служба президента, сегодня был подписан еще один законопроект. В часности, речь идет о законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи".
Таким образом, с помощью этих законов государство сможет выплатить денежную компенсацию семьям военных, которые погибли на передовой и раненным военнослужащим.
"Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% денежную компенсацию, и семья получит более 1,2 млн гривен от государства - если гибель военного состоялась непосредственно в бою", - подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на Куликовом поле собралось более 5 тысяч человек на акцию памяти по погибшим 2 мая. В ходе мероприятия активисты заявили, что президент УкраиныПетр Порошенко несет ответственность за отсутствие результатов расследования трагедии и "покрывает убийц".
В Украине с сегодняшнего дня вступил в силу законопроект №4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении (относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)".