12:50 04.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко подписал закон об увеличении соцзащиты военных и членов их семей - ВИДЕО

Глава государства Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей".

Порошенко подписал закон об увеличении соцзащиты военных и членов их семей - ВИДЕО

Как сообщает сообщает пресс-служба президента, сегодня был подписан еще один законопроект. В часности, речь идет о законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления членам семей погибших льгот без учета среднемесячного совокупного дохода семьи".

Таким образом, с помощью этих законов государство сможет выплатить денежную компенсацию семьям военных, которые погибли на передовой и раненным военнослужащим. 

"Мы даже в этих тяжелых условиях приняли решение о том, что повышаем на 50% денежную компенсацию, и семья получит более 1,2 млн гривен от государства - если гибель военного состоялась непосредственно в бою", - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одессе на Куликовом поле собралось более 5 тысяч человек на акцию памяти по погибшим 2 мая. В ходе мероприятия активисты заявили, что президент Украины Петр Порошенко несет ответственность за отсутствие результатов расследования трагедии и "покрывает убийц".

 


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