Макрон напомнил России об обязательствах по Донбассу

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсуждать с Российской Федерацией вопросы конфликта на востоке Украины. Такое заявление он сделал во время прошедших накануне вечером дебатов с Марин Ле Пен.
Об этом сообщает Международное радио Франции.
Согласно словам Макрона, необходимо добиться деэскалации конфликта в Донбассе. Таким образом, Москва должна соблюдать взятые на себя ранее обязательства.
При этом политик Эммануэль Макрон добавил, что не будет подчиняться диктату Владимира Путина.
"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - отметил кандидат в президенты Франции.
В свою очередь Марин Ле Пен охарактеризовала работу Макрона, как выбор дикой глобализации и экономической разрухи.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед вторым туром выборов во Франции теледебатов большинство зрителей поддержали кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона.