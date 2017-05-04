Макрон напомнил России об обязательствах по Донбассу

Об этом сообщает Международное радио Франции.

Согласно словам Макрона, необходимо добиться деэскалации конфликта в Донбассе. Таким образом, Москва должна соблюдать взятые на себя ранее обязательства.

При этом политик Эммануэль Макрон добавил, что не будет подчиняться диктату Владимира Путина.

"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - отметил кандидат в президенты Франции.

В свою очередь Марин Ле Пен охарактеризовала работу Макрона, как выбор дикой глобализации и экономической разрухи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед вторым туром выборов во Франции теледебатов большинство зрителей поддержали кандидата в президенты от движения "Вперед!" Эммануэля Макрона.