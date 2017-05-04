Ле Пен забросали яйцами – ВИДЕО

На видео видно, что лидера французского “Национального фронта” Марин Ле Пен забросали яйцами во время ее поездки в Бретань, где у кандидата в президенты были запланированы предвыборные мероприятия.

Видео передает, что группа противников программы М.Ле Пен при женщины на публике начала бросать в ее сторону яйца и скандировать лозунг “Вам здесь нечего делать, мадам!”

Сотрудники службы безопасности М.Ле Пен, закрыв собой лидера партии, поспешили отвести ее в безопасное место.

Ранее УРА-Информ сообщал, что центрист Эммануэль Макрон уверенно победил своего оппонента Марин Ле Пен в крупных городах Франции.