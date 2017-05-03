08:39 03.05.2017 | Политика | Новости
100165192:labazovych

Путин и Трамп обсудили сирийский кризис и ситуацию с КНДР

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения в контексте международных проблем, включая сирийский вопрос.
 

Путин и Трамп обсудили сирийский кризис и ситуацию с КНДР

Такие сведения передает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, стороны государств высказались в пользу организации личной встречи, которая может пройти в немецком Гамбурге седьмого и восьмого июля.

В свою очередь во время телефонного разговора лидеры РФ и США обговорили сирийских кризис, борьбу с терроризмом и ситуацию с КНДР.

Путин и Трамп условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, которые позволяли бы закрепить режим прекращения боевых действий в Сирии, придать ему устойчивость и контролируемость. 

Кроме того, лидеры стран договорились наладить совместную работу, направленную на дипломатическое решение ситуации с ядерными испытаниями Северной Кореи. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее прошла общероссийская акция под названием Надоел, организованная движением "Открытая Россия" и посвященная отставке Владимира Путина.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив