Путин и Трамп обсудили сирийский кризис и ситуацию с КНДР

Такие сведения передает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, стороны государств высказались в пользу организации личной встречи, которая может пройти в немецком Гамбурге седьмого и восьмого июля.

В свою очередь во время телефонного разговора лидеры РФ и США обговорили сирийских кризис, борьбу с терроризмом и ситуацию с КНДР.

Путин и Трамп условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, которые позволяли бы закрепить режим прекращения боевых действий в Сирии, придать ему устойчивость и контролируемость.

Кроме того, лидеры стран договорились наладить совместную работу, направленную на дипломатическое решение ситуации с ядерными испытаниями Северной Кореи.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее прошла общероссийская акция под названием Надоел, организованная движением "Открытая Россия" и посвященная отставке Владимира Путина.