Путин и Трамп обсудили сирийский кризис и ситуацию с КНДР

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения в контексте международных проблем, включая сирийский вопрос.
Такие сведения передает пресс-служба Кремля.
Согласно сообщению, стороны государств высказались в пользу организации личной встречи, которая может пройти в немецком Гамбурге седьмого и восьмого июля.
В свою очередь во время телефонного разговора лидеры РФ и США обговорили сирийских кризис, борьбу с терроризмом и ситуацию с КНДР.
Путин и Трамп условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, которые позволяли бы закрепить режим прекращения боевых действий в Сирии, придать ему устойчивость и контролируемость.
Кроме того, лидеры стран договорились наладить совместную работу, направленную на дипломатическое решение ситуации с ядерными испытаниями Северной Кореи.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее прошла общероссийская акция под названием Надоел, организованная движением "Открытая Россия" и посвященная отставке Владимира Путина.