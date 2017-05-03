Правительство Чехии заявило об отставке

В сообщении говорится, что премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что причиной этого шага стали подозрения в уклонении от уплаты налогов министром финансов страны Андреем Бабишем, которые он не смог должным образом объяснить. Бабиш является также бизнесменом и миллиардером.

Согласие на отставку кабинета министров еще должен дать президент Чехии Милош Земан. Для этого Соботка планирует встретиться с главой государства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что лидеры Украины и Израиля официально заявили о двустороннем сотрудничестве.