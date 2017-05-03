01:00 03.05.2017 | Политика | Новости
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Правительство Чехии заявило об отставке

DW сообщает, что правительство Чехии изъявило желание сложить свои полномочия.

Правительство Чехии заявило об отставке

В сообщении говорится, что премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что причиной этого шага стали подозрения в уклонении от уплаты налогов министром финансов страны Андреем Бабишем, которые он не смог должным образом объяснить. Бабиш является также бизнесменом и миллиардером.

Согласие на отставку кабинета министров еще должен дать президент Чехии Милош Земан. Для этого Соботка планирует встретиться с главой государства.

Ранее УРА-Информ сообщал, что лидеры Украины и Израиля официально заявили о двустороннем сотрудничестве.


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