Иран продолжит отправлять военных советников в Сирию для поддержки Асада

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Тегеран оказывает военную поддержку силам президента Сирии Башара Асада с 2012 года, но официально свою роль не комментирует. Однако по мере увеличения военной поддержки и потерь среди иранских военных, официальные лица страны стали говорить более открыто.

"Советники не только помогают со стратегией, но также обеспечивают техническую поддержку", - отметил Мохаммед Пакпура.

Также по его словам, в конце прошлого года более 1000 иранцев были убиты во время войны в Сирии. При этом среди них есть несколько старших командиров Революционной гвардии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Испания наложила арест на счета и имения дяди сирийского президента Башара Асада - Рифата Асада. Так, его подозревают в краже 300 млн долларов из сирийской казны в 1984 году.