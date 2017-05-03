12:25 03.05.2017 | Политика | Новости
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Иран продолжит отправлять военных советников в Сирию для поддержки Асада

Государство Ирана будет посылать в Сирию военных советников так долго, как это необходимо. В часности это будет сделано для поддержки сил президента Башара аль-Асада, рассказал старший командир Революционной гвардии Ирана Мохаммад Пакпур.

Иран продолжит отправлять военных советников в Сирию для поддержки Асада

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, Тегеран оказывает военную поддержку силам президента Сирии Башара Асада с 2012 года, но официально свою роль не комментирует.  Однако по мере увеличения военной поддержки и потерь среди иранских военных, официальные лица страны стали говорить более открыто.

"Советники не только помогают со стратегией, но также обеспечивают техническую поддержку", - отметил Мохаммед Пакпура.

Также по его словам, в конце прошлого года более 1000 иранцев были убиты во время войны в Сирии. При этом среди них есть несколько старших командиров Революционной гвардии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Испания наложила арест на счета и имения дяди сирийского президента Башара Асада - Рифата Асада. Так, его подозревают в краже 300 млн долларов из сирийской казны в 1984 году.


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