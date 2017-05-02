Украина и Израиль будут сотрудничать в области кинематографии

Договоренность подписана между украинским Кабмином и страной Израиль. Согласно сообщению – внедрение положений документа поможет сотрудничеству в киносфере – между нашей страной и Израилем.

Так, подписана договоренность про производство совместных кинофильмов и про сотрудничество в этой области. Оно вскоре вступит в законную силу – после того, как будет получено уведомление о выполненных процедурах.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве планировали снять совместный украинско-итальянский кинофильм.